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違約交割連發 富喬今年第二度
櫃買市場再度爆出違約交割，連續五個交易日都有上櫃股違約，23日根據櫃買中心公告，在櫃買市場中達違約資訊揭露標準的有富喬（1815）一檔，金額達1,270.6萬元，共7個券商據點申報，包含統一松江、口袋、新光、國泰敦二、國泰敦三、永豐金、永豐台南。
以台股「T+2」交割制度推算，違約交割發生在19日，富喬股價震盪，振幅達到9.43%，當日以120.5元開出，盤中最高到121.5元，最低下探至110元的跌停價並以此收場，當日下跌12元或9.84%。
這是今年富喬第二度達違約資訊揭露標準，前一次申報日在11月9日，當日共18個券商據點申報券商包括企銀台南、統一士林、中國信託、新光、聯邦三重、國泰台中、國泰桃園、國泰敦二、國泰館前、國泰敦三、凱基中港、元大台中、元大崇德、元大苑裡、永豐中和、台新營業、台新新莊及台新北新，合計兩度違約金額為8,223.2億元。
今日整體櫃買市場違約交割買進賣出總金額為7,397.2萬元，違約交割買進賣出相抵後金額為3,789.4萬元。
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