摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，南電（8046）10月獲利符合預期，已達成大摩及市場共識對第4季獲利預估的 31%，今年每股稅後純益（EPS）可達18.72元，重申2,000元目標價及「優於大盤」評等。

南電10月營收創歷史新高，上周公告10月稅前淨利為19.97 億元，年增430.6%；稅後淨利為14.71 億元，年增388.5%；單月EPS為2.28元，年增385.1%。大摩指出，南電獲利改善，可能是由於定價改善、產品組合持續優化、ABF與BT載板產能利用率提高等因素。

大摩指出，南電10月稅後淨利率為 23.4%，較去年同期提升 15.3個百分點，也優於第3季的20.1%，但仍比大摩預估低 1.7個百分點，也比市場共識低2.9個百分點。

大摩看好南電獲利大躍進，EPS可望從去年的3.01元，暴增到今年預估的18.72元、2027年預估的48.25元、2028年再躍升到90.18元。南電潛在利多有四項，包括ABF與 BT載板需求優於預期、AI 與 5G 需求加速回溫、平均售價漲幅超過預期、無需載板的替代技術（如 CoWoP）持續面臨良率問題。

大摩指出，南電下行風險則包括需求突然下滑導致定價承壓、無需載板的新技術出現突破、同業競爭加劇等。另外，雖然大摩對南電與欣興都維持「優於大盤」評等，但從未來12 個月的角度來看，大摩更偏好欣興，主要是2027年預估本益比為12.4 倍，較南電的13倍更有吸引力。

大摩認為，欣興未來約五年的擴產計畫更積極，預期將有助於從競爭對手手中進一步搶占市占率。大摩對欣興維持1,775元目標價及「優於大盤」評等。