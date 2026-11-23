德微科技（3675）今日召開董事會，通過庫藏股買回案，預計於2026年11月24日至2027年1月23日期間，以自有資金買回1400張普通股，占公司已發行股份約2.64%，每股買回價格上限為新台幣210元，所需金額上限為2.94億元。

亞昕董事會也通過庫藏股買回案，預計於2026年11月24日至2027年1月23日期間，自興櫃市場買回1000張普通股，占公司已發行股份約1.95%，供後續轉讓予員工。每股買回價格上限為新台幣150元，所需金額上限為1.50億元。

德微表示，面對近期整體市場的劇烈波動，公司對營運基本面及產業中長期發展深具信心。本次實施庫藏股旨在維護公司信用及股東權益，也展現公司對長期價值的重視。

德微今年以來單月營收屢創歷史新高，獲利亦顯著成長。2026年第三季合併營收為9.08億元，年增32.46%，稅後純益達1.27億元，年增126.15%，每股盈餘（EPS）2.40元；前三季累計合併營收達23.94億元，年增22.50%，稅後純益3.14億元，累計前三季每股純益5.91元。展望2027年，德微有信心在既有營運基礎上持續成長，以更好的經營成果回饋股東長期的信任與支持。

亞昕2026年上半年合併營收8.40億元，年增19.21%，營業利益1.57億元，年增22.70%，每股純益2.41元；累計今年前十月合併營收達15.63億元，年增25.89%，全年營收可望再創新高。亞昕科技將以穩健經營維護股東權益，致力提升公司長期價值。