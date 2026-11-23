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德微擬砸2.94億元買回1,400張庫藏股 每股上限210元
德微（3675）23日董事會通過庫藏股案，預計自11月24日至明年1月23日，以自有資金買回1,400張普通股，占已發行股份約2.64%，每股買回價格上限210元，買回金額上限2.94億元，藉此維護公司信用及股東權益。
德微表示，近期整體市場劇烈波動，公司對營運基本面及產業中長期發展仍深具信心，此次實施庫藏股，也展現對公司長期價值的重視。
德微今年以來單月營收屢創歷史新高，獲利同步成長。第3季合併營收9.1億元，年增32.5%；稅後純益1.3億元，年增126.2%，每股純益2.40元，獲利增幅高於營收表現。
累計前三季合併營收23.9億元，年增22.5%，稅後純益3.1億元，每股純益5.91元。展望2027年，德微表示，有信心在既有營運基礎上持續成長，以經營成果回饋股東長期的信任與支持。
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