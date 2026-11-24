臺灣證券交易所持續推動法說會制度，據統計，今年以來全體上市公司已累計辦理2,947場法人說明會。緊接著在12月份，預計將有柏騰（3518）、潤泰新等共33家上市公司，於證交所場地自行舉辦法說會，向投資大眾說明最新營運績效與產業前景。

12月法說會陣容涵蓋多元產業，並依日期接力登場。12月上旬率先由柏騰、年興、茂林-KY、東華打頭陣；隨後潤泰集團旗下的潤泰新、潤弘、潤泰材及潤泰全也將陸續亮相，同期間還有歐格、新建、大魯閣、嘉里大榮、台南-KY、全宇生技-KY、益航與大洋-KY接棒舉辦。

進入12月中下旬，則由恆大、麗臺、卜蜂、台榮、黑松、國賓、鳳凰、金麗-KY、信大、幸福、士紙、科風、東森、亞翔、寶徠、弘裕等企業接續登場，並由偉聯於12月31日壓軸。