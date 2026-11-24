臺灣證券交易所與永豐金證券於近日合作舉辦法說會，邀集上品（4770）、國精化、鈞興-KY、喬山、世界健身-KY、威宏-KY、拓凱、達欣工、台航等九家上市公司發表最新財務績效與前瞻布局，展現台股多元產業在國際變局中繳出亮眼獲利與營運韌性，為資本市場提供堅實支撐。

上品財會部副理林琪芳說，公司前三季營收39.61億元，稅後淨利年增18%至7.92億元，每股稅後盈餘（EPS）9.9元，與半導體有關營收占超過9成，憑藉台灣、浙江及美國亞利桑那據點，持續就近滿足半導體供應鏈建廠及擴產需求。

國精化董事長蔡志翔表示，受惠電子材料前三季營收年增52.9%帶動，整體營收達31.62億元、年增10.6%，稅後淨利達2.42億元、大幅年增80.4%，每股盈餘2.36元，獲利爆發力十足。

鈞興-KY財務長張朝文指出，前三季營收24.50億元，累計每股盈餘7.14元。未來將持續開發諧波減速器與微型齒輪，搶攻自動化、電輔車及人型機器人商機，搭配越南二期2027年投產與珠海機器人齒輪新廠規劃，厚植成長動能。

喬山副總經理羅雅芳說，受惠歐美商用健身市場需求暢旺，前三季營收達400.19億元、年增14.5%，稅後淨利18.06億元、年增74.3%，累計每股盈餘5.95元，獲利能力顯著躍升。

世界健身-KY投資人關係處長謝易軒表示，前三季營收達87.4億元、年增7.9%，營業利益達8.93億元、年增117.5%，累計EPS 5.63元，且營運現金流入強勁。

威宏-KY財務長王棠楷表示，受惠真皮包款與旅行箱強勁成長，前十月累計營收達76.0億元、年增13.9%；其中第3季單季營收達25.26億元創新高。

拓凱發言人鄒國泰說明，公司下半年營運逐漸增溫，第3季營收年增12.35%至27.16億元，10月單月營收更年增33.46%，自5月起連續六個月呈年成長。

達欣工發言人陳士修表示，前三季累計營收達205.43億元，營業利益18.52億元及EPS 8.52元均已超越2025年全年水準，獲利成長力道強勁。

台航總經理陳建州指出，前三季累計營收達37.22億元、稅後淨利11.33億元，累計每股盈餘2.72元，且負債比率維持32%低檔，財務體質穩健。