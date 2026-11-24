聽新聞
0:00 / 0:00
富旺：賞屋人潮回溫
富旺國際（6219）進入年底完工交屋及營收認列旺季，董事長林宗毅表示，隨著政策迎來適度放寬，將換屋族購買第二戶的貸款最高成數提升至七成，有效減輕剛性需求與換屋族資金壓力，明顯帶動第4季各案量的賞屋人潮與詢問度。
富旺近期順利完成旗下多個熱銷案場的精準交屋，包括新竹湖口「鈺時代」、耀時代Villa」；台中后里「丰厚」透天、西屯「天際W-ONE」；彰化鹿港「艾美莊園」、雲林斗南「悅榕花園」等，入帳動能表現平穩，也為下半年整體獲利奠定基礎。
受惠於新建案持續交屋入帳，富旺累計前十月合併營收28.34億元、年增36,182%，超越去年全年的27.7億元，前三季稅後淨利1.27億元，較去年同期轉虧為盈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。