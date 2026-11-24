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豐興鋼筋降價 加速打底
豐興（2015）昨（23）日調降鋼筋牌價每公噸200元，廢鋼收購價及型鋼則維持平盤；降價主要反映供需失衡與區域價格競爭，鋼筋市場短期仍將處於尋求價格底部的調整階段，上市電爐鋼廠持續整理。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料穩定偏弱，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼報每公噸367美元，美國貨櫃廢鋼維持350美元、已連續七周持平。澳洲鐵礦砂由每公噸92.4美元降至90.9美元，跌幅約1.6%，高爐原料行情偏弱，電爐鋼廠主要使用的廢鋼並未同步明顯下跌。
小鋼胚市場則呈現區域分歧。豐興指出，近期俄羅斯及中國大陸小鋼胚報價略為下滑，印尼產品則小幅上漲，整體漲跌互見，尚未形成一致性跌勢。
豐興考量中部下游客戶面臨南部低價競爭，決定調降鋼筋基價每公噸200元，希望縮小區域價差，提升中部市場接單競爭力，並藉由價格調整加速市場打底。
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