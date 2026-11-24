千附精密（6829）積極搶進高階半導體、量子電腦硬體設備，以及國防、航太領域，位於嘉義馬稠後的新廠工程現已進入最後收尾階段，同步申請使用執照中，預計明年第1季陸續投產，可就近服務嘉義半導體聚落與全球大廠。

總投資金額逾28億元的千附精密嘉義新廠，2024年10月動土後，全案採分期規劃，第一期廠預計明年初啟用營運。千附精密強調，嘉義新廠並非單純複製既有產能，而是定位為高精密零組件與機電整合次系統的核心生產基地。

法人指出，隨著台積電在嘉義科學園區積極建置CoWoS先進封裝廠，南台灣半導體S廊帶成形，國際設備大廠如應材、艾司摩爾、科林等，紛紛要求供應鏈強化在地支援與短鏈供應能力。

新廠的三大主力應用領域包括高階半導體設備：承接蝕刻、薄膜沉積（PVD／CVD）高真空腔體，以及歐系微影設備大廠（EUV／DUV）相關的關鍵零組件與電子束檢測機，同時就近卡位台積電嘉義科學園區先進封裝聚落商機。

在電子電腦硬體設備方面，承接國際量子運算領導業者的超低溫、高真空腔體及精密次系統訂單。千附精密已於今年3月及下半年陸續付二套「量子電腦超低溫真空腔體設備」。

目前，團隊正與客戶針對設備細節進行優化與規格確認，待新一代產品規格正式定案後，將配合客戶專案進度持續推進。

在國防與航太工業方面，生產航太發動機及國防飛彈系統（如愛國者飛彈控制箱等）的合金困難結構件，未來可透過新廠釋放中科后里與潭子既有廠區產能，進一步優化產線分工。

千附精密累計前三季營收18.58億元、年增42.4%，營業利益3.19億元，稅後純益2.7億元、年增73.2%，每股純益（EPS）4.57元，整體獲利表現維持穩健高成長軌跡。