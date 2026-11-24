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騰勢競拍 明天抽籤
騰勢（7889）辦理上櫃前公開承銷競價拍賣，吸引參與投標的合格投標數量共計3,396張，競價拍賣超額認購比率達2.42倍；公司於19日至23日進行公開申購451張，承銷價格47.19元，預計於明（25）日公開抽籤，並預計於12月1日掛牌上櫃。
騰勢辦理初次上櫃普通股股票競價拍賣承銷作業，已於20日以公開方式完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣1,404張，已全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為47.19元。
騰勢表示，公司深化「人類健康」與「寵物健康」雙引擎布局，以「產品力、品牌力、通路力」作為核心經營方向，強化多品牌營運效率，自2022年起，公司已累計開發134項人用與寵物相關新品，並持續投入原料選擇、配方設計與產品品質管理，提升產品差異化與品牌競爭力。同時透過導入數位化精準行銷與供應鏈管理，提升營運效率並嚴格把關產品品質。
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