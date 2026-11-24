長興（1717）昨（23）日公告10月自結獲利數字，自結稅前盈餘2.54億元，年增99.31%；每股稅前盈餘0.19元。前十月累計稅前盈餘29.37億元，年增50.70%，每股稅前盈餘2.4元。

長興10月營收40.58億元，月減8.47%、年增30.82%；長興指出，10月營收較9月減少，主因為10月工作天數較少，但仍較去年同期成長逾三成，保持今年以來的穩定成長趨勢。長興指出，產品組合優化，有助減輕原料成本上漲壓力，惟因營收規模不及上月，影響毛利率表現，10月稅前盈餘2.54億元較上月減少，不過仍較去年同期大增近一倍。

展望第4季及明年營運，長興指出，公司第4季通常受季節性因素影響，營收預期第3季持平或略減。不過，從產業趨勢及客戶回饋來看，公司在先進封裝材料、精密機械等產品接單動能仍高，對相關市場也呈正面樂觀看法。