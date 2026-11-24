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登豐下月轉上櫃 營運谷底已過 明年回神
電源管理IC廠登豐微電子（7872）最快12月中下旬轉上櫃，昨（23）日舉行上櫃前業績發表會，董事長兼總經理王源銘表示，今年下半年應是近期營運谷底，預期明年上半年緩步回升，下半年再進一步恢復。法人估，該公司明年業績有機會年增一成左右。
登豐產品包括線性穩壓器、負載開關IC、脈衝寬度調變IC、功率元件模組等，今年前三季約55%營收來自顯卡應用，主要導入於輝達公版顯卡上，另有22%為主機板應用，大多布局在聯想等品牌筆電主機板；遊戲機應用則於2024年打入任天堂供應鏈。登豐前十月合併營收6.4億元，年減15.4%；前三季歸屬母公司業主淨利5,745.5萬元，年增55.1%，每股純益1.92元。
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