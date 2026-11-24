漢來美食（1268）旗下高價自助餐品牌「島語」第五家店將於26日在台北大巨蛋開幕，投資約2億元，年營收目標4.5億元。漢來美食明年第1季預計開出六家新店，2027年整體業績可望年增雙位數。

漢來美食董事長林淑婷表示，大巨蛋結合賽事、演唱會、百貨及會展人潮，新店開放訂位首日，兩個月座位即全數訂滿，線上名額更在三分鐘內額滿。近期股市雖有波動，目前餐飲消費需求仍未見縮減。

島語大巨蛋店位於遠東Garden City花園綠廊B2，占地510坪，約有300席，增設半包式座位及隔屏，並延續各餐檯搭配餐酒的特色。新菜色由當店主廚與品牌團隊共同開發，部分料理先在新店供應，一至兩個月後再推廣至其他分店。

林淑婷指出，島語目前以高雄漢神店年營收約6億元最高，南港店約5.2億元，台中漢神洲際店及桃園台茂店各約4.2億元。

明年第1季台南南紡店加入後，島語六家店年營收規模可望挑戰28億元。

漢來美食也將升級海港品牌，預計明年3月在三井LaLaport鳳山店開出第六家店，採「海港Premium」店型。既有門市將從天母店及高雄巨蛋店率先改裝，升級後客單價預估提高8%至10%，島語目前沒有調價規劃。