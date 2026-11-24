生技股興櫃市場再添三新兵，三福生醫（7972）、亞洲準譯及磐石醫藥將自11月下旬至12月底前接力登錄興櫃，三家公司分別聚焦創新新藥研發、感染性疾病基因定序檢測及AI醣科學新藥開發，為國內生技資本市場增添新投資標的。

首先登場的是三福生醫，預計11月25日登錄興櫃。三福生醫23日舉行興櫃前法說會，總經理鄭建新表示，公司採取「全球創造、台灣智造」策略，聚焦免疫與腫瘤治療領域，目前擁有三項創新新藥、涵蓋五項適應症的開發與商業化權利。

三福生醫採取授權引進與共同開發模式，從美國、日本引進創新藥物，並結合台灣研發及臨床資源推進開發。其中，BPC2001用於預防造血幹細胞移植後的急性移植物抗宿主病，目前在中國進行臨床二b期試驗；實體腫瘤新藥BPC3001規劃2027年向美國FDA提出臨床試驗申請。

此外，三福生醫取得低劑量口服干擾素VELDONA授權，開發乾燥症及血小板低下症兩項適應症，相關臨床試驗最快2027年啟動。

第二家是預計12月初登錄興櫃的亞洲準譯，為國內唯一以感染性疾病為目標的基因定序檢測公司。亞洲準譯成立於2020年，已在台灣與多家醫學中心合作，提供臨床感染病原基因定序檢測服務，未來將以日本為海外市場拓展重點，擴大亞洲感染症精準檢測市場布局。

第三家是預計12月29日登錄興櫃的磐石醫藥。磐石總經理林一德表示，公司10月底完成每股32元、合計11億元的策略募資，實收資本額增至15億元，光寶集團創辦人宋恭源旗下投資公司注資約3億元，另有生達製藥、長聖生技等參與投資。

磐石成立於2021年，核心技術來自中研院前院長翁啟惠、馬徹及林國儀團隊的醣科學研究成果，結合AI運算發展廣效疫苗、醣優化抗體、Siglec小分子調節劑、標靶遞送奈米載體及AI精準醫療五大平台。

林一德表示，磐石美國子公司Glycura今年6月進駐國際藥廠禮來位於聖地牙哥的Gateway Labs育成中心，將以台灣為早期研發基地、美國負責後續臨床及商務開發，推動國際授權合作。

目前磐石廣效冠狀病毒疫苗已完成一期人體臨床試驗，醣優化抗體及泛醣類免疫檢查點小分子，分別規劃最快2028年第1季及下半年申請IND，未來以國際授權及共同開發為主要營運策略。