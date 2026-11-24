泰博（4736）歷經移工勞資爭議衝擊，董事長陳朝旺昨（23）日表示，相關事件造成公司海外訂單流失，直接訂單損失逾9億元，目前爭議已大致落幕，對營運的影響逐漸減輕。法人認為，泰博最壞情況已過。

展望2027年，隨著連續式血糖監測儀（CGM）開始貢獻營收，預估明年營運持平至成長10%，資本支出上看20億元，積極布局下一階段成長動能。

泰博昨日召開法說會，針對市場關注的移工爭議，陳朝旺指出，相關事件對公司最大的影響並非國內主管機關裁罰，而是爭議訊息傳播至海外，美國在台協會（AIT）曾赴公司了解情況，歐盟方面也委託第三方進行了解，對公司海外業務造成衝擊。

為降低人力成本及勞動爭議對營運的影響，泰博持續提高生產自動化程度。陳朝旺表示，近年積極針對血糖試片及血糖機等大量生產產品導入自動化設備，以部分廠區為例，目前產量已高於過去，但人力由原先約400至500人降至200多人，未來仍將持續提高自動化比重。

展望2027年營運，泰博表示，隨著CGM在全球市場日益普及，傳統指尖採血血糖監測產品（BGM）面臨替代壓力，不過，公司持續發展多參數檢測產品，可望抵銷部分傳統血糖監測產品需求下滑的影響。

在CGM布局方面，泰博目前正推進臨床試驗，歐盟認證預計2027年中至年底取得，美國FDA認證則預估2027年底至2028年初取得。公司表示，CGM預計明年開始產生營收，未來CGM毛利率可望優於現有產品組合。

配合CGM產品商業化及產能擴充，泰博預估2027年資本支出約15億至20億元，其中約一半用於本廠後方新建大樓，另一半投入CGM生產設備、自動化設備及相關研發。公司位於新莊化成路的新大樓已完工，另規劃利用本廠後方土地增建廠房，目前正進行發包。

泰博今年前三季營收32.94億元，年增3.73%，營業利益6.5億元，年減16.36%，顯示本業獲利承壓。不過，受惠金融資產評價及處分利益挹注，前三季營業外貢獻達15.01億元，推升稅後純益達18.79億元，年增76.38%，每股純益18.06元。

由於泰博今年獲利主要受惠股市投資收益挹注，針對近期台股震盪，法人關注金融資產評價對第4季獲利的影響，陳朝旺表示，公司已陸續處分部分股票投資。