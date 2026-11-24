精品家電通路商集雅社（2937）昨（23）日召開法說會，預估今年全年營收維持雙位數成長；展望明年，公司表示，須觀察房市與股市波動，營運審慎樂觀，規劃再展店二至五間百貨專櫃，力拚延續雙位數成長動能。

集雅社說明，目前該公司在百貨購物中心通路市占第一，今年已陸續開出台南三井二期、台中漢神洲際、台北新光三越Diamond Towers及遠東Garden City等四處據點，並搭配既有櫃點汰弱留強提升坪效；股利政策則維持現金殖利率約4%水準，加上股票股利後，整體殖利率目標約6%。

針對明年營運展望，集雅社指出，只要台灣消費景氣維持向上，明年仍有機會延續雙位數成長。展店策略上，未來兩到三年全台仍有多家百貨購物中心開出，將維持每年新增二至五個據點的步調，審慎選點進駐。

集雅社表示，由子公司集盛負責的商用工程與電商業務持續推進，今年商用領域已承包上市生技公司總部全棟廠辦空調與影音家電工程，飯店採購案亦穩定進行；電商則聚焦3萬元以內免安裝小家電，並持續引進寵物家電等特色商品。