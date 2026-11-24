佳世達（2352）衝刺醫療業務，昨（23）日宣布將於2026台灣醫療科技展集結17家集團企業，以「AI醫療與健康照護」為主題，展示四大情境。展望後市，佳世達預期，醫療事業群本季營運有機會優於第3季，2027年維持穩健成長態勢。

佳世達將以「AI運動醫學與樂齡健康」、「智慧臨床與院內治療」、「未來藥局與智慧送藥」及「寵物照護與居家生活」等四大情境，展現集團「AI醫療與健康照護」從院內診療延伸至社區、家庭及寵物照護的跨場域布局。

佳世達集團總經理柯淑芬表示，台灣高齡人口持續增加，全台犬貓數量亦已達約320萬隻，帶動樂齡健康、日常與寵物照護需求。佳世達醫療事業涵蓋醫療設備、耗材、醫療服務及逾百家藥局據點，整合產品、技術與通路資源，運用AI串聯院內診療、社區藥局與居家照護。

佳世達認為，未來不只是將AI導入單一產品，而是透過跨事業協同，從單點醫療延伸為跨場域照護服務，讓科技走進日常生活。

佳世達醫療事業群第3季營收83億元，年增11%；前三季相關營收為242億元，年增8%，創新高紀錄，占整體業績15%，惟因明基醫院二期建設未達營運規模，致使營業淨利減少。