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信紘科要買2,000張庫藏股 買回區間價格147元至371元
台塑大樓都更機電40億大單入手，推升信紘科（6667）在手訂單逾270億元，創新高，訂單能見度達2029年。
信紘科董事會昨（23）日決議買回2,000張庫藏股，以轉讓予員工；預計買回區間價格147元至371元。
信紘科董事會決議，當股價低於147元至371元區間價格下限，將自集中交易市場繼續買回庫藏股。
信紘科昨天股價漲13.5元，成交量556張，收215元。
信紘科受惠全球先進半導體建廠熱潮延續、記憶體擴廠需求強勁，以及在高階廠務與綠色製備解決方案的市占率顯著提升，信紘科累計今年前三季稅後歸屬於母公司淨利7.89億元，每股純益15.94元，一舉超越2025年全年的13.77元水準。
信紘科受惠國內晶圓代工龍頭、美系記憶體大廠及其他高科技客戶大型建廠需求，加上美國大型廠務工程專案隨施作進度逐步擴大營收貢獻，國內外專案同步推進，營運成長動能升溫。
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