半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）昨（23）日公告10月自結稅後純益1.8億元，年增503%，每股純益5.46元。

展望後市，總經理王子建先前看好，受惠AI晶片測試需求攀升，預期晶圓測試用熱管理模組將是今年下半年至明年最大成長動能，明年相關營收可望倍增。

台股上周重挫逾7,000點，漢測單周跌幅達34%，昨日早盤再度湧現賣壓，一度觸及跌停價1,525元，盤中跌幅收斂，終場仍下跌110元、收1,580元，跌幅6.51%。

王子建指出，AI晶片功耗攀升，測試時晶圓與探針卡的散熱需求同步提高，客戶採購新測試機台之餘，也陸續升級既有設備，同時漢測將原本依客戶需求開發的散熱裝置製成標準模組，可搭配測試機出貨，今年前十月累計出貨已逾千套，明年出貨量有機會再翻倍，業績衝刺可期。至於矽光子，漢測本月擴大與德商ficonTEC合作，明年可望開始貢獻營收，CoWoS先進封裝設備也將逐步放量。