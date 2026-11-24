聽新聞
0:00 / 0:00
漢測10月每股純益5.46元 明年營收拚倍增
半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）昨（23）日公告10月自結稅後純益1.8億元，年增503%，每股純益5.46元。
展望後市，總經理王子建先前看好，受惠AI晶片測試需求攀升，預期晶圓測試用熱管理模組將是今年下半年至明年最大成長動能，明年相關營收可望倍增。
台股上周重挫逾7,000點，漢測單周跌幅達34%，昨日早盤再度湧現賣壓，一度觸及跌停價1,525元，盤中跌幅收斂，終場仍下跌110元、收1,580元，跌幅6.51%。
王子建指出，AI晶片功耗攀升，測試時晶圓與探針卡的散熱需求同步提高，客戶採購新測試機台之餘，也陸續升級既有設備，同時漢測將原本依客戶需求開發的散熱裝置製成標準模組，可搭配測試機出貨，今年前十月累計出貨已逾千套，明年出貨量有機會再翻倍，業績衝刺可期。至於矽光子，漢測本月擴大與德商ficonTEC合作，明年可望開始貢獻營收，CoWoS先進封裝設備也將逐步放量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。