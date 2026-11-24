近期資安攻擊事件頻傳，「儲存安全」成為重要議題，伴隨AI應用快速普及，離線儲存需求升溫，日本富士軟片傳出投入百億日圓擴大磁帶產能至原有的五倍，光碟片產業亦受惠，中環（2323）看好，資安需求升溫將帶動高階光碟需求，有望為營運帶來正面效益。

近期資安成為市場話題，相較於資安軟體業者是「被動式防禦有心人入侵」，光碟片因不連網、不上雲端，成為駭客無法攻擊的安全儲存環境。隨著各藉機及尋求安全的存儲空間，光碟廠搖身一變，成為保護資安另一選項，也讓中環等光碟廠躋身資安概念股。

日媒報導，富士軟片計劃將用於儲存數據的磁帶產能擴增至2025年度的五倍，將是富士軟片睽違約20年來，首度進行大規模增產投資。磁帶具有能以低成本儲存大量資料的優勢，而因AI DC需求增加、來自科技巨頭的訂單揚升，富士軟片將增產因應需求。

業界說明，隨著今年記憶體、SSD價格瘋漲，光碟片優勢再度被市場看到。目前企業資料儲存方式包括雲端、磁帶及光碟等，相較於連網儲存設備，光碟屬於離線儲存媒介，不會直接暴露於網路攻擊風險，也能降低資料遭人為誤刪的可能性。

中環現在是全球唯一能供應全品項、高品質利基光碟的製造商，目前廣泛應用於國防、醫療、銀行等利基型領域。

中環持續推動營運轉型，以儲存與電源為兩大發展主軸，透過Verbatim品牌經營與全球通路布局，擴充產品線並提升產品組合價值。

儲存業務方面，中環除既有光學儲存產品外，持續布局Flash儲存、固態硬碟及外接式儲存裝置。其中，Flash儲存產品業務持續強勁成長，成為帶動集團營收與營業利益提升的重要動能。