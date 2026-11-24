均熱片大廠健策（3653）受惠美系AI晶片大廠下一代GPU全面轉向三片式設計、客製化晶片（ASIC）也將陸續導入，加上雲端大廠自研晶片（TPU）需求同步升溫，三大類AI晶片客戶業務同步增長，相關新產品出貨動能將數倍成長。

法人預期，隨各大晶圓代工與封測大廠積極擴充先進封裝產能帶動下，健策明年先進封裝相關業務占比上看八至九成，成為這波AI算力升級重要受惠者。

據了解，隨著AI晶片持續朝向高功耗、大尺寸封裝發展，帶動先進封裝關鍵零組件迎來新一波規格升級潮，而三片式均熱片架構設計即將成為次世代AI晶片的主流，預計明年下半年起陸續接棒放量，帶動健策明年在GPU與ASIC等相關業務有望迎來倍增成長。

從供應鏈定位來看，健策主要供貨對象為晶圓代工及半導體封測大廠，而非下游系統組裝業者，因此均熱片必須在晶片進入封裝量產前送進產線，出貨時程較系統端更早，營運成長動能與先進封裝產能開出及晶片製程世代演進高度連動。

業界人士指出，過去單片式設計尚可因應早期AI晶片需求，隨著新一代晶片功耗邁入千瓦級以上的高功耗世代，傳統上蓋結構形成的熱阻與應力逐漸成為瓶頸，三片式設計成為高階先進封裝的重要解方。

若從半導體封裝技術的演進趨勢來看，GPU與ASIC未來均朝向更大封裝尺寸發展，單純依靠傳統環狀支撐結構已難以滿足抗翹曲要求，三片式架構有助於兼顧封裝良率與散熱效率。

業界分析，高階AI晶片對均熱片與晶片的貼合度要求極為嚴苛，封裝尺寸愈大，平整度控制難度愈高，健策憑藉長期累積的微米級精密加工能力，能在大規模量產下維持高度品質一致性，形成競爭優勢，預估三片式設計的均熱片將成為健策未來業績持續攻頂關鍵動能。