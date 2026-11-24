半導體暨PCB設備廠迅得（6438）昨（23）日召開法說會，董事長王年清表示，公司持續搭上半導體與載板、高階PCB投資熱潮，明年營運續拚雙位數成長。

迅得預期，今年晶圓製造與後段封裝設備營收占比可望逾五成，明年持續走穩，加上高階載板設備需求穩健提升，帶動產品組合優化，可望推升明年獲利走揚。

王年清說明，明年成長動能包含高階PCB與載板，尤其來自光模組與AI伺服器相關應用，預期成長力道較強勁，比重也可望拉升。

迅得攜手家登集團耕耘先進製程廠區應用有成，近年也開拓更多記憶體、封測廠區客戶應用。王年清表示，對半導體成長力道持續看好，因應封測客戶群擴張，旗下新廠產能全開，以支援客戶需求。

迅得看好半導體應用快速成長，後續相關業務動能來自三大方向，首先是封測與晶圓廠龐大需求，公司先前已定下年度半導體（不含載板）營收比重挑戰55%新高的目標。

第二是CoWoS先進封裝持續擴大產能，推升設備需求；第三是後段封測客戶積極擴產，皆帶來成長動能。

迅得是國內第一家進入半導體晶圓廠內自動化物料搬運系統（AMHS）的主要供應大廠。依據家登和策略夥伴迅得目標，提供客戶完整的EUV光罩儲存解決方案，雙方正緊密合作，該領域毛利也有望優於既有產品線。

迅得強調，公司衝刺營收之餘，毛利率也顯著回升，主因中國大陸廠區客戶組合優化，聚焦一線大型集團主力客戶，有效避開中低階市場價格競爭；台灣廠區也持續提升聚焦高質化產品、並優化客戶組合。

迅得積極拓展國際化策略有成，現階段已較去年拿下更多海外大廠訂單。迅得昨天股價強攻漲停板129.5元收市、漲11.5元。