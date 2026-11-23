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家登、信紘科決議買回庫藏股 轉讓予員工
傳載方案商家登董事會決議買回3000張庫藏股，高科技廠務系統廠信紘科董事會也通過買回2000張庫藏股，買回的庫藏股皆將轉讓予員工。
台股近期受國際金融市場波動影響，證交所鼓勵財務體質健全、營運展望穩定且具備充裕資金的上市公司實施庫藏股措施，以展現企業對自身營運前景的信心，並強化投資人對上市公司長期價值的認同。家登和信紘科董事會今天決議實施庫藏股。
家登預計11月24日至明年1月23日，自集中交易市場買回3000張庫藏股，買回區間價格每股240至450元，這是家登近5年首度實施庫藏股。
信紘科預計11月24日至明年1月22日自集中交易市場買回2000張庫藏股，買回區間價格每股142至371元，這同樣是信紘科近5年首度實施庫藏股。
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