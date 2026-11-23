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永豐金法說會／估 Fed 連三次各升1碼 台灣央行未來兩季各升半碼
永豐金（2890）今日舉行法人說明會，總經理朱士廷表示，今年前三季淨收益與稅後淨利雙雙創下同期歷史新高，年化股東權益報酬率（ROE）達18.32%，高於全體金控平均的14.0%，排名全體金控第二。亮眼表現除受惠於資本市場熱絡及購併案效益挹注外，核心業務亦持續展現穩健成長動能。
針對台美利率動向，隨著美國聯準會（Fed）12月8日、9日將舉行FOMC利率決策會議，以及台灣中央銀行第4季理監事會將於12月17日登場，朱士廷表示，內部評估聯準會今年12月和明年1月、3月將分別升息1碼；台灣央行則會在本季和明年第1季分別升息半碼。
對於明年股息政策，永豐金控財務長許如玫表示，明年股利仍會維持65%至70%的配發率，並以配發現金股利為主，至於是否發放股票股利，則需由董事會決定。
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