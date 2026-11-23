台股近期大跌，響應證交所鼓勵上市公司買回庫藏股，滑軌廠南俊國際今天董事會決議實施庫藏股，擬買回自家公司股票1000張，總金額上限新台幣32.34億元

根據南俊公告，將於11月23日至明年1月22日期間，買回庫藏股1000張，買回價格區間介於每股157.5元至586元，公司股價低於區間價格下限將繼續買回，總金額上限為32.34億元，買回的股票將轉讓予員工。

在此之前，去年4月美國實施對等關稅造成台股重挫，南俊也曾實施庫藏股，原本預計買回1300張，實際只買23張。南俊說明，上次庫藏股計畫未執行完畢，主要是系統性風險所造成的不理性賣壓消除，為兼顧市場機制不影響股價，未執行完畢。