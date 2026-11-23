三福化（4755）分割成立的三福生醫（7972）將於11月25日正式登錄興櫃。公司23日召開興櫃前法說會，總經理鄭建新表示，公司採取「全球創造、台灣智造」策略，聚焦免疫與腫瘤治療領域，目前擁有三大創新新藥、涵蓋五項適應症的開發與商業化權利。

三福生醫董事長巫信弘表示，三福化工2022年成立醫事業部，2025年3月12日正式分割獨立為三福生醫，目前有三項研發中新藥及五項開發計畫。資本額由成立初期的2.7億元，至今年元月完成4.2億元A輪募資。

鄭建新表示，三福生醫定位為創新研發型新藥公司，採取「授權引進與共同開發」（LRCD）模式，從美國、日本引進具首創作用機制（First-in-Class）的化學小分子及干擾素新藥，結合台灣臨床試驗環境、研發效率及成本優勢，加速新藥開發。

此外，公司也將人工智慧（AI）工具導入新藥研發流程，應用於藥物選題、適應症評估及臨床試驗設計，希望提高研發效率，降低開發成本。

三大新藥產品中，進度最快的是預防性免疫調節新藥BPC2001（RGI-2001），由日本瑞格生技授權引進，主要用於預防異體造血幹細胞移植後發生的急性移植物抗宿主病（aGvHD）。

該藥已獲中國大陸藥品監督管理局（NMPA）核准進行第IIb期臨床試驗，從申請至取得核准不到50個工作天，今年7月起已獲核准展開臨床收案。

抗癌新藥BPC3001（Up284）則於2025年7月自美國約翰霍普金斯大學醫學院衍生公司Up Therapeutics取得全球授權，主要針對蛋白酶體受體RPN13開發新型抗癌藥物，鎖定卵巢癌、胃癌及三陰性乳癌等實體腫瘤。

目前BPC3001正進行臨床前研究，預計2027年向美國食品藥物管理局（FDA）提出新藥臨床試驗申請（IND），並以2027年下半年啟動第一期臨床試驗為目標。

第三項產品為低劑量口服干擾素VELDONA，三福生醫於今年10月與美國那斯達克上市公司Ainos完成全球授權簽約，規劃開發修格蘭氏症候群（乾燥症）及血小板低下症兩項適應症，分別以BPC2101及BPC2102推進後續臨床開發。

展望未來，三福生醫將持續推進三大新藥管線的臨床開發，並透過國際授權及共同開發模式擴充產品組合，以臨床試驗成果作為後續商業化與國際合作的基礎。