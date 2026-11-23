汎銓（6830）今日有價證券於集中交易市場達注意交易資訊標準，故主管機關要求公布今年10月自結損益，2026年10月自結合併營收為2.55億元，年增48.51％，稅前淨利約2,875萬元，稅後淨利約2,645萬元，每股稅後純益(EPS) 0.43元，10月獲利表現皆較去年同期繳出虧轉盈之成績。

汎銓表示，受惠AI晶片研發、先進製程及先進封裝技術持續升級，帶動材料分析(MA)與故障分析(FA)需求增加，加上持續精進委案服務效率及海外營運據點效益、深化國際客戶合作等，推升整體營運獲利成長，逐步展現技術投入轉化為營運成果的效益。汎銓2026年第3季合併營收達7.59億元，年增31.63％，稅前淨利9,532萬元、稅後淨利8,540萬元，單季獲利表現明顯提升；累計前三季合併營收19.73億元，稅前淨利8,619萬元、稅後淨利7,215萬元。

汎銓持續深化AI客戶專區合作模式，透過貼近客戶研發團隊的服務機制，縮短分析作業與技術溝通時間，提升客戶研發及製程驗證效率。目前既定研發專案與驗證排程仍依原定計畫推進，尚未因近期資本市場波動出現重大變動，而面對全球AI產業投資節奏、資金成本及供應鏈政策變化，公司亦將持續關注客戶新專案需求，審慎調整資源配置與投資進度，兼顧技術發展及營運效益。

「我們依然看好AI的長期發展，以及汎銓在半導體研發過程中所扮演的角色。」董事長柳紀綸指出，憑藉汎銓持續已於台灣、大陸南京、上海、深圳，以及日本、美國等建立營運據點，以配合全球半導體產業區域化發展，就近提供材料分析、故障分析及製程驗證服務，由於各地積極發展半導體自主技術及在地研發能力，相關新材料、新製程與產品驗證需求亦逐步增加，有助於持續放大海外營運據點效益。汎銓將在遵循各地法令及相關管制規範的前提下，深化當地客戶合作，並依實際專案進度及市場需求，提升海外據點營運效率與服務價值。