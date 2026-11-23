AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日有價證券於集中交易市場達注意交易資訊標準，主管機關要求公布今年10月自結損益，2026年10月自結合併營收為2.55億元，年增48.51％，稅前盈餘約2,875萬元，稅後純益約645萬元，超越今年第2季的1900萬元，每股純益 0.43元。

汎銓表示，受惠AI晶片研發、先進製程及先進封裝技術持續升級，帶動材料分析(MA)與故障分析(FA)需求增加，加上持續精進委案服務效率及海外營運據點效益、深化國際客戶合作等，推升整體營運獲利成長，逐步展現技術投入轉化為營運成果的效益。汎銓2026年第3季合併營收達7.59億元，年增31.63％，稅前盈餘9,532萬元、稅後純益8,540萬元，單季獲利表現明顯提升；累計前三季合併營收19.73億元，稅前淨利8,619萬元、稅後純益7,215萬元。

董事長柳紀綸指出，公司依然看好AI的長期發展，以及汎銓在半導體研發過程中所扮演的角色。他強調，憑藉汎銓持續已於台灣、大陸南京、上海、深圳，以及日本、美國等建立營運據點，以配合全球半導體產業區域化發展，就近提供材料分析、故障分析及製程驗證服務，由於各地積極發展半導體自主技術及在地研發能力，相關新材料、新製程與產品驗證需求亦逐步增加，有助於持續放大海外營運據點效益。汎銓將在遵循各地法令及相關管制規範的前提下，深化當地客戶合作，並依實際專案進度及市場需求，提升海外據點營運效率與服務價值。

柳紀綸表示，公司理解近期資本市場波動對股東造成的壓力，經營團隊將持續專注客戶需求、前瞻技術研發、服務品質及獲利能力提升，並透過公開、透明且即時的資訊揭露，讓投資人充分掌握公司營運進展。汎銓將以踏實的執行力及實際營運成果，持續累積核心技術與客戶合作優勢，回應股東長期的支持與期待。

展望未來營運，汎銓仍看好AI晶片、先進封裝及高速光傳輸的長期發展需求，將持續深化材料分析與故障分析核心業務，並結合AI客戶專區、先進製程分析、ALD技術及矽光子設備布局，提升整體服務價值與營運效率。同時，積極推進矽光子新業務的技術驗證、設備導入及國際合作，持續強化於國際市場長期競爭力，並創造未來營運有利成長前景。