半導體分析服務廠汎銓（6830）23日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準公布10月自結財務資訊，單月歸屬母公司稅後純益2,645萬元，年增191.5%，每股純益0.43元，較去年同期轉虧為盈，並連續四個月繳出獲利。

汎銓表示，AI晶片研發、先進製程及先進封裝技術持續升級，帶動材料分析（MA）與故障分析（FA）需求增加。公司透過提升委案服務效率、深化國際客戶合作，加上海外據點效益逐步顯現，推升整體獲利，技術投入也逐漸轉化為營運成果。

公司持續深化AI客戶專區合作，透過貼近客戶研發團隊的服務機制，縮短分析作業與技術溝通時間，提升研發及製程驗證效率。目前既定研發專案與驗證排程仍按原定計畫推進，尚未因近期資本市場波動出現重大變動，後續將持續觀察客戶新專案需求，調整資源配置及投資進度。

董事長柳紀綸表示，仍看好AI長期發展，以及汎銓在半導體研發過程中的角色。公司已在台灣、大陸南京、上海、深圳，以及日本、美國建立據點，配合全球半導體產業區域化發展，就近提供材料分析、故障分析及製程驗證服務。隨各地積極發展在地研發能力，新材料、新製程與產品驗證需求也逐步增加，有助放大海外據點效益。

新業務方面，汎銓持續推進先進製程分析、原子層沉積（ALD）技術及矽光子布局，並於11月5日完成自主研發矽光子分析設備MSS HG實機實測展示，將業務由專業分析服務延伸至自主設備開發，同時攜手國際設備夥伴推動技術整合及市場合作。

汎銓規劃以矽光子分析與量測服務、設備銷售、國際設備大廠合作開發及專利授權四大商業模式，逐步擴大業務來源。公司看好AI晶片、先進封裝及高速光傳輸的長期需求，將持續推進技術驗證、設備導入與國際合作，提升自主技術的營運價值及整體服務效率。