為提升上市公司財務業務資訊透明度並強化投資人溝通管道，臺灣證券交易所持續推動法說會制度。據統計，今年以來全體上市公司已累計辦理2,947場法人說明會。緊接著在12月份，預計將有柏騰（3518）、潤泰新（9945）等共33家上市公司，於證交所場地自行舉辦法說會，向投資大眾說明最新營運績效與產業前景。

2026-11-23 17:16