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汎銓獲利／10月自結EPS 0.43元 矽光子新業務布局添動能
AI晶片研發分析平台汎銓（6830）應主管機關要求，23日公布今年10月自結損益，10月合併營收2.55億元，年增48.51%，稅前淨利約2,875萬元，稅後淨利約2,645萬元，每股稅後盈餘(EPS) 0.43元，10月獲利表現較去年同期繳出虧轉盈之成績。
汎銓表示，受惠AI晶片研發、先進製程及先進封裝技術持續升級，帶動材料分析(MA)與故障分析(FA)需求增加，加上持續精進委案服務效率及海外營運據點效益、深化國際客戶合作等，推升整體營運獲利成長，逐步展現技術投入轉化為營運成果的效益。
汎銓2026年第3季合併營收7.59億元，年增31.63%，稅前淨利9,532萬元、稅後淨利8,540萬元，單季獲利表現明顯提升；累計前3季合併營收19.73億元，稅前淨利8,619萬元，稅後淨利7,215萬元。
展望未來營運，汎銓仍看好AI晶片、先進封裝及高速光傳輸的長期發展需求，將持續深化材料分析與故障分析核心業務，並結合AI客戶專區、先進製程分析、ALD技術及矽光子設備布局，提升整體服務價值與營運效率。同時，積極推進矽光子新業務的技術驗證、設備導入及國際合作，持續強化於國際市場長期競爭力，並創造未來營運有利成長前景。
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