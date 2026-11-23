自動化設備廠迅得（6438）董事長王年清23日在法說會表示，2027年營收將持續成長，高階產品及客戶比重提升，也有助毛利率向上。公司看好先進封裝、高階IC載板及海外市場三大動能，並擴充協力產能，提前為明年出貨做好準備。

接單表現支撐公司對後市的看法。集團訂單出貨比由今年第1季0.77升至第2季1.47、第3季2.76，其中半導體晶圓及封測業務第3季達2.08，PCB與IC載板合計1.53。目前設備交期約六個月，公司對明年上半年營運展望正向。

王年清指出，明年中國業務成長預期略高於台灣，主要來自AI伺服器板、光模組及IC載板需求。中國業務去年仍虧損，今年隨高階產品及客戶訂單增加，營運逐步改善，可望進一步帶動集團毛利提升。中國事業群第3季B/B值達3.67，公司表示，當地產能今年已擴充超過一倍，仍不足以滿足客戶需求。

客戶擴產也將持續帶動自動化投資。公司估計，自動化約占半導體整體資本支出的2%至4%；依指標客戶資訊及市場預估，明年前段晶圓相關資本支出估增29%以上、記憶體IDM增約56%、後段增5%至12%，IC載板估持平至增4%，AI伺服器高階PCB則增20%至31%，帶來晶圓倉儲、設備對接及廠內搬運商機。

先進封裝方面，迅得引述Yole資料指出，全球市場規模預估由2025年約540億美元，增至2031年約1,090億美元，年複合成長率約12.4%。公司持續供應CoWoS智慧倉儲及搬運設備，並開發CoPoS、面板級封裝（FOPLP）自動化產品，包括CoPoS專用Stocker系列，因應大尺寸、高荷重載具需求。

高階載板則朝大尺寸、多層數及厚板發展，推升精密搬運需求。迅得整合Robot Vision視覺與機器人技術，處理轉框、投收板等作業，產品追溯及設備通訊等功能已有載板客戶實機驗證。公司也看好高階AI產品測試可能由抽檢走向全檢，帶動測試倉儲、開蓋及探針卡搬運自動化需求。

海外市場將由今年以越南為主，進一步拓展歐美、日本及新加坡。迅得已在亞利桑那州成立全資子公司Symtek Advanced Automation，作為北美服務核心，並拓展PCB、載板及記憶體客戶。日本持續布局高階載板及影像感測器晶圓客戶；新加坡美日合資高階載板廠今年已有設備出貨並運轉，明年可望有追加訂單。公司設定2027年台灣、中國及泰國以外市場營收占比目標約15%。

因應訂單增加，公司表示，台灣新廠已滿載，後續將以外協方式擴充產能。王年清補充，將透過外包及轉投資夥伴，運用南部兩處、北部一處生產基地，合計面積預計逾5,000坪，並控制人力及費用，隨營收規模擴大，費用率可望下降。