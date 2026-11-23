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信紘科董事會決議買回庫藏股
信紘科（6667）董事會23日決議買回2,000張庫藏股，以轉讓予員工；預計買回區間價格為147元至371元，預計買回股份占總數3.74%。
信紘科今天股價上漲13.5元，成交量556張，終止連二跌，收215元。相較於11月11日收盤價249元，跌幅逾13.6%。
信紘科董事會決議，當股價低於147元至371元區間價格下限，將自集中交易市場繼續買回庫藏股。
1.董事會決議日期：115/11/23
2.買回股份目的：轉讓股份予員工
3.買回股份種類：普通股
4.買回股份總金額上限(元)：2,926,811,032
5.預定買回之期間：115/11/24~116/01/22
6.預定買回之數量(股)：2,000,000
7.買回區間價格(元)：142.00~371.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式：自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：3.74
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