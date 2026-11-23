家登（3680）23日召開董事會，決議實施買回庫藏股，預計買回自家股票3,000張，買回區間價格240元至450元，買回股份將轉讓予員工。家登今天隨台股跌深反彈，股價亮燈漲停，收329元，上漲29.5元。

台股上周創史上最大單周跌點，證交所董事長林修銘今天致函上市公司，鼓勵企業實施庫藏股及增加法說會頻率，透過展現對自身營運前景的信心、加強投資人溝通，穩定市場信心。家登此次庫藏股預計自24日起至2027年1月23日執行。

家登為半導體光罩及晶圓載具供應商，公司近期表示，第4季產能滿載，訂單能見度已延伸至2027年，正積極規劃擴產及生產資源配置。隨客戶需求增加、新產品陸續導入放量，高附加價值產品比重提升，有助改善毛利率及獲利能力。公司也持續布局High-NA EUV次世代光罩載具，將配合客戶需求推動產品功能測試及驗證，掌握先進製程升級商機。