精品家電通路商集雅社（2937）於23日召開法說會，副總經理何政鋒表示，雖然今年整體大環境受央行打房與貸款成數限制影響，建物買賣移轉棟數下滑，家電市場整體持平，但集雅社專注百貨通路與中高端客群，受惠於新專櫃開業與既有櫃點汰弱留強效益顯現，今年前3季合併營收39.15億元，年增13.1%，稅後純益9,964.5萬元，每股純益2.08元，優於去年同期的1.84元。

展望後市，何政鋒指出，第4季百貨周年慶大部分櫃點都已進行得差不多，目前看來全年營業額仍可維持雙位數成長；至於明年展望，雖須觀察房市與近期股市波動對買氣的影響，但只要台灣整體消費維持成長，對明年營運仍審慎樂觀，力拚延續雙位數成長。

在展店計畫方面，集雅社今年陸續開出台南三井二期、台中漢神洲際、台北新光三越Diamond Towers以及台北遠東Garden City（大巨蛋）等四個百貨專櫃。何政鋒表示，目前集雅社在百貨購物中心通路市占第一，未來兩到三年全台仍有多家百貨及購物中心陸續開幕，公司每年將維持新增2至5個據點的步調審慎選點進駐。

除百貨實體通路外，集雅社也透過100%持股子公司集盛積極拓展商用工程與電商業務。何政鋒表示，今年順利承包一家上市生技公司總部全棟廠辦的空調與影音家電工程，飯店電視安裝與採購案也持續推進；電商通路則與實體百貨做出區隔，主打單價兩、三萬元以內、不需安裝的小家電，並拓展寵物家電等特色商品線，透過長尾效應帶動業績成長。

談到競爭優勢，何政鋒強調，百貨客群重視商品品質與服務體驗，集雅社所有門市人員皆為正職，並提供優於同業的薪資以維持人員穩定度，同時推動「家電規劃師」認證，從諮詢、規劃、安裝教學到售後回訪提供一站式服務。

此外，集雅社以街邊音響店起家，目前在全台百貨設有多達60間以上的開放式試聽室，讓逛街民眾無壓力體驗百萬級音響器材，形成與同業的差異化優勢。

至於投資人關注的股利政策，何政鋒指出，由於這幾年仍有新櫃點拓展的資金需求，盈餘不會全數發放，公司目標將現金殖利率維持在4%左右，搭配1元股票股利，整體殖利率約可達6%水準。