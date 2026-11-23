半導體晶圓測試解決方案廠漢測（7856）23日公布10月自結數，單月稅後純益1.8億元，年增503%，每股純益5.46元，較去年同期的1.10元大幅成長。

漢測因股價近期多次達公布注意交易資訊標準，依櫃買中心通知公告自結數。10月營收5.06億元，年增62%；累計前十月，漢測合併營收41.91億元，年增118.1%。公司先前指出，高功耗熱管理模組、清潔材料及工程服務等業務持續成長，支撐整體營運。隨著AI晶片功耗提高，客戶除了採購新設備，也增加既有設備的散熱升級、功能優化及客製化改造需求。

展望後市，總經理王子建先前表示，熱管理產品是今年下半年至明年的重要成長動能，預期明年相關營收有望倍增。公司也持續拓展CoWoS先進封裝及矽光子測試市場，擴大設備與自主產品布局。

矽光子方面，漢測本月16日宣布深化與德國ficonTEC的策略合作，將以新竹據點為核心，承接相關測試設備在台灣的最終組裝、出廠驗收測試、系統整合、安裝及現場技術服務，由ficonTEC提供系統設計、製程技術與全球應用支援。

王子建指出，AI、高速運算及先進封裝持續推動矽光子產業發展，光電整合測試設備需求可望同步成長。雙方將依客戶需求與專案進度推進合作及生產規模，縮短設備導入與技術支援時程，掌握矽光子由技術驗證走向量產的商機。