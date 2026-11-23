永豐金（2890）23日舉行2026年第3季法人說明會，總經理朱士廷表示，今年前三季淨收益與稅後淨利雙雙創下同期歷史新高，年化股東權益報酬率（ROE）達18.32%，高於全體金控平均的14.0%，排名全體金控第二。永豐金財務長許如玫則表示，股利政策方面，將維持65％至70%盈餘分配率，以現金為主。

永豐金前三季稅後淨利達368.58億元，年增79%，創下公司歷史新高，每股盈餘（EPS）2.49元；前三季淨收益達838.24億元，同樣刷新歷史紀錄。三大淨收益皆繳出亮眼成績，其中受惠於資金成本下降及放款規模擴大，利息淨收益年增41%；手續費淨收益受財富管理及證券經紀業務帶動，年增68%；其他淨收益則受惠於資本市場交易熱絡，自營與創投業務表現優異，年增達49%。

朱士廷表示，永豐金已於11月16日完成225億元現金增資案，其中預計125億元用於增資永豐金證券、75億元償還負債、25億元充實營運資金。本次現金增資除支持證券業務長期發展外，也有助降低金控財務槓桿比率，進一步強化資本結構與未來有機成長動能。

永豐銀行前三季淨收益476.86億元、年增16.3%，稅後淨利189.87億元、年增17.7%，年化股東權益報酬率達12.47%。永豐銀行總經理莊銘福表示，受惠於外幣資金成本下降及外幣放款強勁成長，利息淨收益年增24%，達309.82億元。淨利差（NIM）較去年同期擴大17個基點（bps）至1.41%。手續費淨收益達102.53億元，年增12.2%，主要由財富管理業務貢獻。呆帳提存費用增加，主要反映放款規模成長及部分個案提列，但整體資產品質仍維持穩健，逾放比為0.35%，放款覆蓋率達1.39%。

京城銀行前三季稅後淨利受惠於呆帳回收挹注，大幅成長98%至51.04億元。若排除處分京城國際租賃利益2.88億元，稅後淨利仍成長33%，年化股東權益報酬率為10.7%。利息淨收益年增6.1%至48.93億元；淨利差年減10個基點至1.90%，主因去年同期一次性收入墊高比較基期；若排除此因素，淨利差則年增5個基點。手續費淨收益達17.30億元，年增15.6%，主要由保險等財富管理業務帶動。資產品質維持良好水準，逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率高達1,006%。

永豐金證券前三季稅後淨利116.42億元，年增141%，年化股東權益報酬率高達34.43%，雙創歷年新高。累計經常性淨收益達186.43億元，年增93%，其中手續費淨收益169.66億元，年增111%。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受惠台股資本市場交易熱絡，經紀手續費淨收益年增130%至107.27億元，承銷手續費淨收益亦大幅年增351%至12.94億元；泛財管手續費收入，包括複委託及其他財富管理業務，亦成長61%。加計資本利得貢獻後，整體淨收益達263.29億元，年增102%。證券經紀業務市占率較去年同期提升13個基點至5.02%，融資餘額市占率則增加71個基點至7.81%。