針對近期股市震盪、投資人恐慌，永豐金（2890）總經理朱士廷23日於法說會引用班傑明葛拉漢的「市場先生理論」指出，市場先生有躁鬱症且極度不穩定，市場恐慌是會傳染的，但市場恐慌不等於價值消失，更呼籲投資人要在「市場恐慌時保持冷靜、市場瘋狂時保持理性」。

朱士廷引用美國投資人與經濟學家班傑明葛拉漢於1949年提到的「市場先生理論」比喻，台股投資人目前處於極度恐慌，他說，投資人應想像自己和市場先生合夥共同經營企業，市場先生的特性是很熱心、每天會報價，但同時也有躁鬱症、情緒不穩定，陷入恐慌時會認為企業沒有希望，對經濟前景感到恐懼，進而報出更低的股價賣給你，且情緒失控極具傳染力，市場暴跌時，投資人容易跟著恐慌拋售、市場暴漲時則容易高價追買，「就和現在情況接近」。

朱士廷說，巴菲特據此延伸提到，價格和價值是兩件事情，股價是市場先生的報價，企業價值取決於長期獲利能力，市場恐慌也不等於價值消失。他以該理論呼籲，「市場瘋狂要保持冷靜，市場恐慌要保持理性，股價下跌對於有資金、有能力的投資人而言，可能是一個機會」。

朱士廷以數據分析指出，台股本益比已經下跌到歷史相對下緣，若觀察台股與費城半導體指數的連動性，2024年至2026年期間，費半與台股的日連動係數為52.97%、周連動係數為60.88%、月連動係數為85.27%，季連動係數更高達92.8%，反觀1990年和2000年的季連動係數分別僅37.89%和79.33%，顯示台股的上、中、下游供應鏈與費半高度相關。

而截至11月20日收盤，費半的2027年本益比是12倍，已跌破歷史區間15至24倍，台股截至上周五預估2027年本益比已將到13.5倍，也屬於歷史區間下緣。朱士廷說，若以市場先生的理論來看，面對市場的劇烈起伏，建議投資人應將價格與企業價值分開看待，審視核心持股的長期獲利能力，同時強調，「永豐金併購京城銀具有加分效果，投資人可以很有信心的長期持有永豐金股票」。

永豐金證券總經理蘇威嘉則說，以本益比來看台股和國際股市是相對便宜的，目前最大問題是市場對於AI前景的信心不足，但周末貝森特喊話緩和市場對於輝達的狀況，若以中長期來看，明年第1季或第2季台股仍有機會上看4.5萬至5萬點。

至於台股的成交量預估，蘇威嘉表示，回歸基本面來說，明年市場波動度應不如今年這波震盪，整體日均成交量預估不會低於1兆元以下，但會比今年稍低一些。