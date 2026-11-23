台股歷經多日殺盤，23日國安基金進場帶動多頭信心，多家指標股吸引買盤湧進，登上漲停，網通大廠智邦（2345）也受惠盤中買盤湧入，股價登上漲停，上漲120元，收1,350元，成交量6,958張。

智邦股價近期也明顯回檔，從2026年7月初的2,825元，7月底跌破2,000元，其中數度回到2,000元以上，近期更隨著台股重挫，11月20日最低來到1,215元。

智邦第3季大賺23.39元，年增67%，再創單季新高，累計前3季每股純益58.09元，超越2025年全年的47.13元，年增八成，創同期新高。營收、獲利創同期新高，2027年展望樂觀，但三家外資則同步下修目標價。

近期外資連續四個交易日賣出智邦，不過主動式等ETF低檔承接智邦，上周連續四個交易日買進，買進2,357張，成為盤面撐盤要角。

外資最新報告都認為智邦財報表現亮眼，甚至超乎市場預期，對於未來展望更給予正面反應，外資看好除既有客戶訂單持續成長，800G持續升級至1.6T，更將切入機櫃級解決方案及全光交換器等商機，將推升2027年持續成長。

不過，即使三家外資報告都維持2027年成長表現，甚至有外資調高2027年營收及獲利預估，並「買進」或者「優於大盤」的正面評價。

但是，三家外資一致調降目標價，2,250元、3,000元以及3,200元，關鍵就在於本益比。

外資認為，調整目標價關鍵並非基本面，而是反映近期市場對 AI 概念股較為保守的投資情緒，將本益比從2027年預估EPS的30倍下調至20倍。另一家外資則因整體估值受到壓縮，將本益比從26倍下調至22倍。第三家外資則因反映市場投資情緒較弱，將本益比從過去的33倍下調至24倍。