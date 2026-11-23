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登豐擬12月中旬上櫃 搶進GB10微型超級電腦供應鏈
電源管理晶片廠登豐預計12月中旬掛牌上櫃，董事長王源銘今天表示，登豐成功搶進輝達（NVIDIA）DGX Spark（GB10）人工智慧（AI）微型超級電腦供應鏈，AI個人電腦將是未來營運成長主要動能。
登豐今天舉行媒體交流會，王源銘指出，登豐產品主要應用於顯示卡、主機板與遊戲機等領域；顯示卡市場比重約50%，遊戲機市場比重約25%，主機板市場比重約20%。
王源銘說，登豐成攻打進GB10微型超級電腦供應鏈，有4顆降壓晶片和穩壓晶片獲採用，切入成品領域，預期AI PC將是驅動未來營運成長主要動能。
登豐今年前9月營收新台幣5.99億元，較去年同期減少11.99%；不過，受惠產品價格調漲，毛利率25.58%，較去年同期拉升5.21個百分點，稅後淨利5745萬元，年增55%，每股純益1.92元。
王源銘表示，受記憶體價格高漲影響供應鏈，登豐營運將於今年下半年落底，2027年上半年緩步好轉，下半年進一步回升，2027年業績將與今年相當。
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