生技股再添新兵，專注感染症基因定序檢測的亞洲準譯公司預計12月初登錄興櫃，該公司今年9月完成1.85億元募資，引進日本TAUNS Laboratories、大江生醫（8436）及富邦金控創投等投資人，未來將以臨床總體基因體次世代定序（mNGS）技術為核心，加速拓展日本感染症檢測市場。

亞洲準譯成立於2020年，為國內唯一以感染性疾病為目標的基因定序檢測公司，並透過臨床研究、國際合作及儀器經銷等業務，推動次世代定序技術商業化。隨著12月登錄興櫃，公司將持續擴大台灣臨床檢測服務，並以日本作為海外市場拓展重點。

亞洲準譯旗下「百微解APGseq」感染病原基因定序檢測服務，結合mNGS技術與自主開發的生物資訊分析平台APGPAS，可針對資料庫涵蓋的超過27,000種細菌、病毒、真菌及寄生蟲等病原體進行分析比對。在台灣，檢體送達實驗室後，可於48小時內提供檢測報告，協助臨床醫師鑑別複雜感染症的致病病原體。

亞洲準譯也是台灣首家取得政府實驗室開發檢測（LDTs）感染症mNGS檢測核准的企業，透過基因定序與生物資訊分析，提供傳統檢測方法以外的病原體鑑別工具。

在臨床應用方面，亞洲準譯已於台灣推動敗血症、骨關節感染、中樞神經系統感染及重症肺炎等四大感染症領域研究，部分採取多中心臨床研究模式，評估mNGS技術在傳統診斷方法難以確認病原體時的應用價值。

目前部分研究成果已刊登國際同儕審查期刊，台灣感染症醫學會也針對特定感染症臨床情境提出mNGS檢測使用建議，為相關技術的臨床應用提供參考。

海外布局方面，亞洲準譯2025年成立日本子公司，積極與當地醫療機構及臨床檢驗服務業者建立合作關係。今年並與大阪大學研究團隊共同於國際期刊《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》發表研究成果，持續累積日本市場的臨床研究經驗。

亞洲準譯表示，未來將以台灣既有臨床檢測經驗為基礎，推進日本市場合作，同時評估當地醫療法規及保險給付路徑，逐步擴大mNGS感染症檢測技術的臨床應用。

除感染症檢測服務外，亞洲準譯也是美國次世代定序技術公司Element Biosciences在台灣的授權經銷商。隨著Element Biosciences宣布在台成立亞太區解決方案實驗室，亞洲準譯將持續透過儀器經銷、臨床檢測及國際研究合作，擴大基因定序技術相關業務布局。