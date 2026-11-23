台股今（23）日在政府救市措施下上演暴力反彈，早盤一度下跌近600點，隨後強勢翻紅，盤中最高大漲逾千點，高低震盪超過1600點，終場上漲778.6點，收在36811.89點，成交量達1兆791億元。面對股市劇烈波動，證交所董事長林修銘今日致函全體上市公司，鼓勵企業實施庫藏股、提高法人說明會頻率，盼透過實際行動穩定投資人信心。

證交所與上市公司保持密切溝通，除林修銘親自發函，也由專人致電上市公司，希望財務體質健全、營運展望穩定且具備充裕資金的企業，適時評估實施庫藏股，展現對公司長期營運前景的信心。

為鼓勵企業投入護市行列，金管會已宣布，企業若於今年第四季至明年第一季期間完成庫藏股措施，或執行期限屆滿，可納入今年ESG評鑑指標得分，增加上市公司實施庫藏股的誘因。

除了庫藏股，證交所也鼓勵上市公司提高法說會頻率，主動向投資人說明最新營運情形、經營成果及未來展望，讓市場充分了解企業營運現況與長期成長潛力，避免短期市場情緒影響投資判斷。

林修銘強調，台灣資本市場歷經多次國際政經情勢變化與金融市場考驗，始終展現高度韌性，上市公司憑藉創新技術優勢及全球布局，基本面並未改變。證交所將持續與上市公司合作，強化資訊透明及投資人溝通，共同穩定市場信心。