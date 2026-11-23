金管會祭出「限空令3.0」穩市，台股23日強彈778.6點，收在36,811.89點，30檔千金股也多數重振旗鼓。不過，市場焦點「股后之爭」卻上演大逆轉，川湖（2059）終場大漲5.42%，以5,640元收盤，擠下盤中一度摜至跌停的創意（3443），重新奪回股后寶座。

台股20日歷經史上單日第三大跌點、融資單日大減637億元的劇烈洗盤後，23日在政策穩市措施下展開反彈，成交值放大至近1.08兆元。千金股人氣回溫，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、台光電（2383）、群聯（8299）、貿聯-KY（3665）及智邦（2345）等6檔強勢亮燈漲停作收，股王信驊（5274）也上漲5.73%，收8,310元。

然而，股后爭霸戰卻呈現兩樣情。上周重挫32.11%的川湖，23日以平盤5,350元開出後翻紅走高，盤中最高來到5,735元，終場收5,640元；另一方面，創意上周重挫37.28%，23日以4,945元開低，盤中一度摜至跌停4,860元，終場仍下跌5.19%，收5,120元，股后寶座再度易主。

觀察法人籌碼，川湖上周獲三大法人合計買超602張，11月以來累計買超590張，其中外資買超64張、投信買超468張、自營商買超58張，三大法人同步站在買方。創意上周也獲三大法人買超249張，但11月以來外資累計賣超1,655張，投信則買超1,900張，呈現土洋法人操作分歧，籌碼穩定度相對受到考驗。

回歸基本面，川湖與創意仍各有成長底氣。川湖第3季EPS達122.79元，季增65%、年增266%，單季獲利已超越上半年EPS的110.96元。隨著輝達（NVIDIA）新世代AI機櫃及AMD MI450 Helios等產品陸續推出，法人預估，川湖2027至2028年伺服器滑軌營收仍有望維持逾50%的年增幅，毛利率則可望維持80%以上。

川湖也提前擴大產能布局，10月底宣布斥資197.12億元興建川益三廠、五廠並購置設備，配合AI算力需求持續擴張，搶攻新世代AI機櫃商機。公司先前也表示，目前訂單滿載、能見度強，產能擴充將成為後續營運成長的重要支撐。

創意方面，受惠美系雲端服務供應商（CSP）3奈米CPU專案放量，前十月合併營收達525.31億元，年增1.06倍。法人預估，第4季營收有機會季增二成以上。下一世代CPU專案預計今年底至明年初進入設計定稿（Tape out）階段，也將是後續成長動能。

不過，法人提醒，近期台股修正不僅涉及市場槓桿調整，也牽動AI產業資本支出與CSP擴張策略的不確定性，加上限空令短期可能影響市場流動性，盤勢仍有待觀察。市場接下來將關注12月1日輝達前執行長黃仁勳出席美國國會聽證的相關訊息，AI產業信心能否回穩，也將牽動千金股後續表現。