ASIC設計服務廠世芯*（3661）近期業績展現強勢成長力道，10月業績站上百億元大關，今日盤中股價攻上漲停。

世芯10月合併營收102.6億元，首度單月業績站上百億元大關，累計前十月合併營收480.6億元，年增72.6%。

世芯第3季每股純益37.68元，累計前三季每股純益75.94元。

法人預估，在美系大客戶3奈米製程案件放量助攻，及其他新案挹注下，世芯明年業績有望翻倍增長，上看逾1,200億元，挑戰新高。

世芯指出，該公司第3季美元營收與獲利表現雙創歷史新高，受惠於3奈米製程加速器晶片量產出貨大幅放量，預期在今、明年都將是主要營收貢獻來源。

同時，下一世代2奈米製程加速器案件即將進入設計導入（Tape-out），規畫於明年底前量產，並帶來業績挹注。

值得注意的是，世芯透露取得第二家大客戶的案件，從明年第2季起就會看到相關營收貢獻。預期在明年甚至是2028年，營收將迎來值得期待的強勁增長。