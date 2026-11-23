台股23日在政府護盤力量支撐下止跌，盤中震盪、小幅翻紅，但金融股仍難逃賣壓，永豐金（2890）盤中股價一度跌破現金增資價格35.15元，掀起現增價保衛戰。永豐金此次現增發行6.4億股，每股定價35.15元，預計募資224.96億元，股價今一度跌破現增價，不過隨即急拉衝上平盤。

永豐金此次現金增資發行普通股6.4億股，每股面額10元，發行價格35.15元，預計募資224.96億元，資金用途主要為投資子公司永豐金證券及償還債務。

根據永豐金公告，此次現增發行股數的80%，共5.12億股，由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每千股可認購34.61290969股；另外10%、共6,400萬股由員工認購，其餘10%、共6,400萬股則採公開申購配售方式對外承銷。

永豐金現增認股基準日為10月13日，股款繳納期間為11月2日至6日。不過23日盤中股價一度跌破35.15元的現增價格，下探至34.5元，但隨即急拉衝上平盤。

永豐金十月稅後純益17.5億元，月減49%，公司表示，月減的原因主要有三，包括因上個月有大筆承銷手續費淨收益；以及證券及創投子公司受資本市場波動影響，資本利得減少；另外，因各子公司目前進行的現金增資案皆需認列員工認股費用，也導致單月獲利較上月減少。

不過受惠於銀行及證券等核心子公司獲利成長，累計前十月稅後純益達385.3億元、年增68%，創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為2.61元。