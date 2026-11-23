大成鋼（2027）對明年營運展望報喜，隨著大成鋼德州鋁廠熱軋新產線效益全開，樂觀營收與獲利動能將再上衝；分析師則預估，今年每股獲利（EPS）為5.5元。

法人機構表示，大成鋼第3季毛利率下滑至26.77%，主要受到油價、海運費用及原料成本上漲影響，長期仍可望受惠美國AI資料中心建設需求帶動出貨成長。

此外，觀察上游原料價格，鎳價近三個月價格持續下滑，目前LME鎳現貨價格約為15,900美元∕噸，近一個月已跌至15,000~16,000美元區間，相較5月初的高點已下跌約15%，終端需求的疲軟為鎳價下滑的主要原因之一。

LME鋁價目前約3180美元∕噸，近三個月在3,100~3,300 美元區間整理，但也較5月底的高點下跌約15%。中國對國內鋁產能設立上限為4,500萬噸，並取消鋁出口退稅政策，顯著減輕全球鋁供給成長，未來需求若能成長才有助鋁價進一步上漲。

分析師表示，上游鋁鎳價格偏弱，美國AI資料中心建設放緩疑慮升高，靜待未來需求成長再度推升原料價格，估今年每股獲利（EPS）為5.5元。