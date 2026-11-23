美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic創下史上最大規模首次公開發行（IPO）紀錄，但掛牌蜜月行情僅維持一天，上市第二個交易日股價便下跌8.5%，回到接近發行價水準。先前宣布參與認購的中信金（2891）、富邦金（2881）也未能享有認購題材紅利，23日盤中股價雙雙重挫，中信金跌幅超過7%，富邦金跌幅超過6%。

Anthropic於美股18日盤後宣布，IPO定價每股83美元，高於原訂70至78美元的區間，發行量也提高至9.8億股，總計募得813億美元，超越SpaceX的750億美元，創下史上最大規模IPO紀錄。

不過，Anthropic掛牌後未能延續市場原先的熱烈氣氛，上市首日股價雖上漲17%，第二個交易日卻下挫8.5%，20日收在88.91美元，距離83美元的發行價僅高出約7.1%，顯示市場對AI相關企業的投資態度趨於謹慎。

美國股市20日尾盤賣壓加劇，費城半導體指數暴跌10.7%，輝達重挫14%、台積電ADR大跌9.4%，標普500與道瓊指數雙雙跌入修正區，那斯達克指數更寫下2020年3月以來最慘單周表現，Anthropic也未能在這波科技股賣壓中倖免。

中信金旗下台灣人壽、富邦金旗下富邦人壽先前均公告參與Anthropic IPO認購，其中台灣人壽原訂申購金額上限為5億美元，最終實際取得12.5萬股，每股83美元，交易總金額1,037.5萬美元，約新台幣3.41億元。

富邦人壽原先公告申購金額上限達7億美元，最終實際取得7.5萬股，每股同為83美元，交易總金額622.5萬美元，約新台幣2.05億元。兩家壽險合計投入1,660萬美元，約新台幣5.46億元，其中台灣人壽實際認購金額較富邦人壽高出約66.7%。

兩家壽險原先公告的申購上限合計高達12億美元，但最終實際認購金額僅1,660萬美元，遠低於原先申購上限。儘管Anthropic股價20日收盤仍高於IPO發行價，但隨著美國科技股全面回檔，認購Anthropic的中信金、富邦金23日的股價也受拖累。