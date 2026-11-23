騰勢（7889）辦理初次上櫃普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，已於11月20日上午10時於台灣證券交易所以公開方式完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣1,404張，已全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為47.19元。

騰勢本次辦理上櫃前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共計3,396張，競價拍賣超額認購比率達2.42倍。騰勢將於11月19日至11月23日進行公開申購451張，承銷價格47.19元，預計於11月25日公開抽籤，並預計於12月1日掛牌上櫃。

騰勢表示，公司深化「人類健康 × 寵物健康」雙引擎布局，以「產品力、品牌力、通路力」作為核心經營方向，強化多品牌營運效率，自 2022 年起，公司已累計開發 134 項人用與寵物相關新品，並持續投入原料選擇、配方設計與產品品質管理，提升產品差異化與品牌競爭力。

騰勢同時透過導入數位化精準行銷與供應鏈管理，大幅提升營運效率並嚴格把關產品品質，帶動旗下核心保健品與機能性食品業績穩健成長，2025 年全年營收約新台幣 8.6 億元；2026 年前三季合併營收達 6.72 億元，年增 10.5％，營業利益達 0.89 億元，每股盈餘（EPS）為 3.35 元。

此外，騰勢亦持續關注香港、美國、東南亞及日韓等市場機會，評估跨境電商、經銷合作與策略投資等發展方向，配合多角化新品推出，逐步擴大品牌布局，為未來整體營運注入強勁成長動能。