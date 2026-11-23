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米斯特衝刺品牌通路
米斯特（2941）積極推動「多品牌、全通路」策略，董事長林瑞豪表示，將透過自有品牌、國際品牌代理經銷及異業合作，擴大品牌布局與通路規模，並以韓流選品店NONSPACE作為成長的第二曲線。
林瑞豪指出，米斯特在台灣有78家實體門市，未來將持續展店，然而面對零售市場環境變化及營運費用增加，策略將從過去追求門市數量擴張，轉向更重視單店營收成長及獲利能力提升。
營運方面，前十月累計營收約7.2億元，年減約6%。林瑞豪表示，公司近兩年持續進行品牌及營運轉型，除既有Life8外，也積極發展NONSPACE，希望培育具成長潛力的第二成長動能。不過，新業務導入初期需要投入較多費用，營收貢獻也需時間發酵，短期可能對獲利造成壓力。
目前Life8仍為公司主要營收來源，約占整體營收70%，店數為41家；NONSPACE韓流選品業務則為近年重點發展項目，目前店數有十家，前九月營收占比約12.4%，近兩個月已提升至約15%，成為公司第二大營收來源。林瑞豪認為，以目前門市數及營收占比來看，NONSPACE發展進度符合預期，營收結構正逐步朝多品牌方向轉型。
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