遊戲營運商歐買尬（3687）衝刺營運，旗下自行研發的AI影音生成平台「OMG AI Video」已上線，鎖定中小型電商、微型賣家及個人內容創作者，搶攻整合式AI影片與圖片生成服務商機。

隨著生成式AI快速發展，AI影音已逐漸成為電商行銷、社群經營及品牌推廣的重要工具，對人力與預算有限的微型電商及個人工作室來說，能否以較低成本持續產出多元影音素材，是提升曝光與行銷效率的關鍵。

歐買尬表示，旗下OMG AI Video影音生成平台能讓創作者把製作影片、生成、剪輯全部都一站式處理，同時也設立創作者交流專區，讓願意公開作品的創作者分享影片、圖片，供其他使用者參考。

針對企業客戶，OMG AI Video則提供企業版，內容包含客製化模型、工作流程與專人導入服務，可洽詢報價。