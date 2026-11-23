騏億鑫（7848）從事高科技廠房廠務系統主系統、二次配管工程服務，及所需材料製造銷售，已11月16日上櫃掛牌。

受惠於半導體產業持續擴廠及先進製程建置需求，騏億鑫營運表現持續成長，2024、2025年度及2026年前三季營收分別為18.8億元、17.5億元及22.8億元，每股稅後純益（EPS）分別為21.1元、12.11元及13.07元。其中，2026年前三季營收較去年同期成長逾七成，已經超越2025年全年，展現強勁的營運成長動能。

騏億鑫成立於2014年，成立以來皆為台灣龍頭晶圓代工廠商的合格供應商，不僅陸續取得主要客戶之製程冷卻水（PCW）、特殊氣體（Gas）、真空排氣系統（Pumping line）等多項系統合格供應商資格，相較於承作單一系統同業，可實現精準人力資源動態調度，降低工程銜接的閒置成本，以高效率支援客戶先進製程的投產進度，從南科、高雄、新竹及台中廠，一路延伸至美國亞利桑那廠及日本熊本廠等海外市場，以紮實的工程實績深獲主要客戶肯定。隨國內外半導體廠區持續建置及擴充，公司亦將持續掌握相關工程需求，也將台灣半導體廠務工程技術與服務能量推向國際市場，深化在全球半導體供應鏈中的布局。

除精進廠務工程技術外，騏億鑫亦積極推動材料垂直整合，包含主要客戶氣體系統指定用料氣體控制閥模組（Gas DP盤），近年再跨足製造符合主要客戶廠務工程所需的C型鋼組合結構，具備快速組裝、可調式設計、抗震等特性，可有效提升施工效率及強化結構穩定性。透過材料垂直整合策略，騏億鑫不僅強化關鍵原料掌握能力，更提升服務多元性及供應鏈黏著度。

台灣半導體產業在全球供應鏈中占有重要地位，產業競爭力除仰賴晶圓製造技術持續精進，更有賴設備、材料、製程技術及廠務工程等供應鏈廠商共同支持。櫃買中心近年積極推動半導體供應鏈優質企業進入資本市場，涵蓋半導體材料、特殊氣體、設備、檢測技術及廠務工程等多元領域，相關上櫃公司包括台特化、新應材、銳澤、矽科宏晟、安葆、漢測及騏億鑫等，透過資本市場協助企業提升能見度、拓展營運規模及強化競爭優勢。